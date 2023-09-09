Madımak Katliamı’nın faili Gül’ün cezası kaldırılmıştı: CHP kararı Meclis gündemine taşıdı

Yayınlanma: 09.09.2023 - 12:53

Güncelleme: 09.09.2023 - 12:53

CHP’li Kara, 6 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıdığı kararla “sağlık sorunları” nedeniyle tahliye edilen Madımak Katliamı sanığı Gül’ü Meclis gündemine taşıyarak, Bakan Tunç’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Kara, dilekçesinde yine aynı gerekçeyle serbest bırakılan Madımak Katliamı faillerinden Ahmet Turan Kılıç ile Hizbullah Terör Örgütü hükümlüsü Mehmet Emin Alpsoy’un da kalan cezalarının kaldırıldığını anımsatarak “Bu örnekler göz önünde bulundurulduğunda lehine yetki kullanılan sanıkların işledikleri suçlar ve ideolojik ortaklıkları toplumumuzu endişeye sürüklemektedir” dedi. “Birçok aydınımızı kaybettiğimiz katliamda, faillerin gereken cezayı çekmemesi ve sürecin başından beri cezasızlık politikası izlenmesi toplumdaki adalet duygusunu zedelemektedir” diyen Kara, Bakan Tunç’a şu soruları yöneltti:

“Bugüne kadar Cumhurbaşkanı’nın af yetkisini kullandığı hükümlülerden kaç tanesi benzer davalardan yargılandı?

Sivas Katliamı’na sebep olmuş faillerin affedilme gerekçelerinin detayı kamuoyu ile paylaşılacak mı?

Cezaevlerinde kaç hükümlünün sürekli hastalık, kocama ya da sakatlık sorunları var?

70 yaşını aşmış ve sağlık sorunlarından dolayı hayatını idame ettirmesi zorlanmış her mahkum için af düşünülmekte mi?

Önümüzdeki süreçte affedilip cezalarının kaldırılması için çalışmalar yapılan hükümlüler var mı?”