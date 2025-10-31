Son Dakika... Kartalkaya faciası davasında karar

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangını faciası kapsamında 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında karar verildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen, 3’üncü duruşmanın 4. gününde mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, taraf avukatları ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının katıldığı duruşmada, sabah saatlerinde alınan son savunmaların ardından mahkeme heyeti öğleden sonra kararını bildirdi.

Mahkeme heyeti, otel sahibi tutuklu sanık Halit Ergül, Grand Kartal A.Ş. yönetim kurulu üyeleri Emir Aras, Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu ile otel müdürü tutuklu sanık Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir, Gazelle Otel Müdürü tutuklu sanık Ahmet Demir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili tutuklu sanık Kenan Coşkun ve itfaiye eri tutuklu sanık İrfan Acar’a ceza verdi.

Heyet, 11 sanığı, hayatını kaybeden 34 çocuk için 34’er kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer ölen kişiler için de 44 kez müebbet hapisle cezalandırdı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Sanıkların cezalarında indirim uygulanmadı.

DURUŞMADAN

Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının 3’üncü duruşması bugün de devam etti.

Dosyaya yeni giren belgelere ilişkin otelin sahibi tutuklu sanık Halit Ergül ile eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Emine Murtezaoğlu Ergül ek savunmalarını yaptı.

Ardından dün görülen duruşmada esasa ilişkin detaylı savunma vermeyen otel sahibi tutuklu Halit Ergül, tekrar savunmasını verdi.

"BEN İŞİME EŞİMİ VE ÇOCUKLARIMI KARI ŞTIRMAZDIM"

Mahkemede esasa ilişkin savunmasını yapan tutuklu sanık Halit Ergül, "Kiracı olduğum bu otelde herhangi bir yangının büyüklüğünü artıracak değişiklik yapmadım. Biz düzenli olarak denetleniyorduk. Aygaz bu olayda en büyük etken. Aygaz’ın en alt kademeden elemanları yargılanmakta. Yangın olayından sonra Türkiye’deki tüm otellerde gaz projelerini incelemeye başlamışlar. Bu eksiklikleri benim bilmem mümkün değildi. Kendi kendine sönebilecek bir yangın Aygaz yüzünden bu hale gelmiştir. Bizi can ve mal güvenliği bakımından denetleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, bize eksiklikleri bildirmedi. Onların görmediği eksiklikleri benim görmem mümkün değildi. Keşke benim oteli de kapatsalardı da bunlar yaşanmasaydı. Ben diğer otelimde düğünlere izin vermiyordum. Havai fişek atılır da kuşlar ölür diye. Ben işime eşimi ve çocuklarımı karıştırmazdım. Onlar sadece tatil için gelirlerdi. Ben böyle bir yangını, bu riskleri öngöremedim. Eğer böyle olacağını bilsem çocuklarımı, torunlarımı o otelde kaldırmazdım. Tutuksuz yargılanmak istiyorum, çok üzgünüm" dedi.