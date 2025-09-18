Son Dakika... Kartalkaya otel yangını faciasında kritik karar: Bakanlık yetkililerinin yargılanmasının önü açıldı

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangında önce kurtulan sonrasında ise mahsur kalanları kurtarmak için otele tekrar girdikten sonra yaşamlarını yitiren Yiğit Gençbay’ın babası Abdurrahman Gençbay ile Alp Mercan’ın babası Eray Mercan, 27 Şubat’ta İçişleri Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri hakkında soruşturma izni verilmesini talep etti.

İçişleri Bakanlığı’na yapılan başvuruda, "İl Özel İdare genel sekreteri ve genel sekreter yardımcısı ile ilgili olarak soruşturma izni verilen ve hakkında soruşturma açılan memurların amiri durumunda olması nedeniyle olayla ilgili görev,yetki ve sorumluluğu olan mevcut Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, ruhsat verme yetkisinin İl Özel İdarelerine devredildiği 2009 tarihinden sonra Bolu İl Valiliği görevinde bulunan Erkan Kılıç, Ahmet Ümit, Aydın Baruş, Ahmet Zahteroğulları, İbrahim Özçimen, Halil İbrahim Akpınar hakkında soruşturma izni talep edilmektedir" denildi.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na yapılan başvuruda ise "İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlük görevini mevcutta ve otelin faaliyette bulunduğu tarihlerde ifa edenler, anılan Genel Müdürlükte otelin faaliyet göstermekte olduğu süre içinde denetimden sorumlu Genel Müdür yardımcılığını ifa edenler, otelin faaliyette bulunduğu dönemde iş sağlığı ve güvenliği yönünden denetimlerini yapan iş müfettişleri ve belirlenecek konuyla ilgili görev ve yetkisi bulunan diğer memurlar hakkında soruşturma izni talep edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

"ZIMNİ RET" KARARI İPTAL EDİLDİ

Her iki bakanlık da söz konusu taleplere ilişkin aylardır yanıt vermedi. Bunun üzerine Gençbay ve Mercan, "zımni ret" yönündeki kararların iptali için Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açtı. Ankara 7. ve 27. İdare Mahkemeleri, her iki bakanlık için de "zımni ret" işlemlerinin iptaline karar verdi. Bu kararla davada sorumluluğu bulunduğu bilirkişi raporları ile de tespit edilen bakanlık görevlileri hakkında soruşturma açılmasının önü açıldı.

Bolu'da 7 Temmuz’da başlayan yargılamada müştekiler duruşma boyunca sorumlu Bakanlık görevlilerinin de haklarında soruşturma izni verilmesini ve yargılanmalarını talep etmişti.