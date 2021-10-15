Son Dakika... Kas ve eklem ağrılarında kullanılan 39 ürün piyasadan toplatılacak

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 39 ürün için piyasadan toplatılma kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2021 Cuma, 16:10
Son Dakika... Kas ve eklem ağrılarında kullanılan 39 ürün piyasadan toplatılacak
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TİTCK, kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı aralarında Majezik'in de bulunduğu 39 topikal ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.

TİTCK'ten yapılan açıklamada, "Kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı aralarında Majezik'in de bulunduğu 39 topikal ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi" denildi.

İşte o ürünler:


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