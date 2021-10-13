Koronavirüse karşı geliştirilen ilaçla ilgili DSÖ'den açıklama
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) , Covid-19'a karşı geliştirilen hap formatındaki ilaçla ilgili tüm klinik verileri beklediklerini açıkladı.
İlaç şirketi Merck, geliştirdikleri koronavirüs aşısı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) acil kullanım onayı başvurusu yaparken, DSÖ'den de ilaçla ilgili açıklama geldi.
T24'ün aktardığına göre, DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, ilaçla ilgili "Bu kesinlikle ilginç bir gelişme. İlaçla ilgili tüm verileri görmek isteriz. Eğer doğru çıkarsa, Covid-19 pandemisiyle savaşta yeni bir silah olur" dedi.
Merck'ten yapılan açıklamada molnupiravir tedavisinin Covid-19'da hastaneye yatış ve ölümü yüzde 50 oranında engellediği tespit edilmişti.
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