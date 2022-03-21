Son dakika: Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'a silahlı saldırı
Son dakika: Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'a makamında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı düzenleyen zanlı belediye personelince etkisiz hale getirilirken Başkan Taş yara almadan kurtuldu. Olay sırasında meydana gelen arbede nedeniyle de 3 çalışan yaralandı.
Olay, Daday ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş’tan daha önce iş isteyen E.D. (32), elinde silahla belediye binasına girdi. Daday Belediyesi'nin içerisinde sağa sola rastgele ateş etmeye başlayan E.D., Belediye Başkanı Taş’ın makam odasına girdi. Odada rastgele silahı ile ateş açan E.D., belediye personeli tarafından etkisiz hale getirildi. Personel tarafından şahsın etkisiz hale getirilmesi ile Başkan Taş olaydan yara almadan kurtuldu. Çıkan arbede sırasında 3 personel ise hafif şekilde yaralandı.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından E.D. isimli şahıs gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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