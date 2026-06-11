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Son dakika... Kayseri'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi!

Son dakika... Kayseri'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi!

11.06.2026 17:57:00
Güncellenme:
İHA
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Son dakika... Kayseri'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi!

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükselirken, yaralanan 5 kişinin tedavileri devam ediyor.
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Bünyan ilçesine bağlı Gergeme Mahallesi kavşağında; 38 UV 784 plakalı otomobil ile 60 NK 447 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar oluşurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kazada otomobilde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin daha yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, 5 kişinin tedavileri devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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