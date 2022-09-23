Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu: Manipülatör grupları hemen temizleyin
Son dakika gelişmesi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu'nu (SPK) uyararak, "Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. SPK’ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit olduklarını söyleyerek, Sermaye Piyasası Kurulu’nu (SPK) uyardı.
Kılıçdaroğlu, "Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5-5,5 milyar dolar çaldılar. SPK yetkilisi Bloomberg'e "sistemik risk" yok diyor. Yalan söylüyorlar, sistematik risk var" dedi.
“Uyarmıştım, izliyorum demiştim” hatırlatmasında bulunan Kılıçdaroğlu, “Tek tek not alıyorum derken blöf yapmıyordum. Soyguncuları uyarıyorum. Fitil fitil burunlarından getireceğim. Milletin parası onların boğazına dizilecek!” dedi.
"BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM"
CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamalarda bulundu:
- Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5-5,5 milyar dolar çaldılar. SPK yetkilisi Bloomberg’e “sistemik risk” yok diyor. Yalan söylüyorlar, sistematik risk var.
- Uyarmıştım, izliyorum demiştim. Tek tek not alıyorum derken blöf yapmıyordum. Soyguncuları uyarıyorum. Fitil fitil burunlarından getireceğim. Milletin parası onların boğazına dizilecek!
"TEKRAR EDİYORUM, SON KEZ…"
- Buradan SPK'ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın. Manipülatör grupları hemen temizleyin. Tekrar ediyorum, son kez…
Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 23, 2022
Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5-5,5 milyar dolar çaldılar. SPK yetkilisi Bloomberg'e "sistemik risk" yok diyor. Yalan söylüyorlar, sistematik risk var.
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