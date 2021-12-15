Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: Arkadaşlarımızla birlikte karar vereceğiz
CHP Genel Başakanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkındaki adaylık açıklamalarına ilişkin, "Yeni bir şey değil. Demokrasi konusunda birlikte mücadele ettiğimiz, güçlendirilmiş parlamenter sistemini getirdiğimiz arkadaşlarımızla birlikte karar vereceğiz" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Yeni bir şey değil. Demokrasi konusunda birlikte mücadele ettiğimiz, güçlendirilmiş parlamenter sistemini getirdiğimiz arkadaşlarımızla birlikte karar vereceğiz" dedi.
BAŞKANLAR HAKKINDA AÇIKLAMA
CHP lideri Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanları ile ilgili de, "Arkadaşlarımız şu anda çalışıyorlar, başarılı bir süreci İstanbul ve Ankara'ya yaşatıyorlar" ifadelerini kullandı.
NEBATİ'YE TEPKİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarına da değinen CHP lideri, "Bakanlar ekonominin gidişini şahsileştirmezler. Kendi şahsi durumlarını ekonomik pozisyonla bir tutmazlar. Dolayısıyla talihsiz bir açıklama" şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
- 'Türkiye'yi Amerika kuşattı, insanlar uyanık olsun'
- Bilim insanı soruldu: 'Tülin Şahin' yanıtını verdi
- CNN Türk muhabiri 'faiz kararını' açıkladı
- ''Pamuk mu kullanılacak?''
En Çok Okunan Haberler
- AKP'de istifa depremi
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
- Reuters'tan endişe yaratan faiz öngörüsü
- 'OHAL' iddiası sonrası yeniden gündemde
- Tam liste paylaşıldı: İşte Gökçek'in teslim etmedikleri
- Kar yağışı için saat verdi
- Dolar/TL kuru dur durak bilmiyor! İşte yeni tarihi zirve
- Çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor
- Kritik karar öncesi 'Erdoğan' yorumu
- 'Siyasal İslam devleti ele geçirmek istedi'