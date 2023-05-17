Son Dakika: Kemal Özkiraz serbest bırakıldı
Avrasya Araştırma Kurucusu Kemal Özkiraz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Avrasya Araştırma Kurucusu Kemal Özkiraz, serbest bırakıldı. Özkiraz'ın avukatı Fidel Okan, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
Özkiraz'ın serbest bırakıldığını açıklayan Okan, "Kemal Özkiraz tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Geçmiş olsun…" ifadelerini kullandı.
Kemal Özkiraz, 13 Mayıs'ta Twitter hesabından yapılan açıklamada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin talebi üzerine gözaltına alındığını belirtmişti.
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