Son Dakika... ‘Kent Uzlaşısı’ davasında ikinci duruşma: 1 sanık tahliye oldu, 9 sanık tutuklu yargılanmaya devam edecek!

HABER: BATUHAN SERİM

“Kent Uzlaşısı” davasının ilk duruşması 21 Mayıs’ta gerçekleştirilmişti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vermiş ve davayı 18 Eylül tarihine ertelemişti.

13 Şubat’tan bu yana tutuklu bulunan sanıklar hakkında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, 10 kişinin yargılandığı dava öncesinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı.

‘BARIŞIN KONUŞULDUĞU BİR DÖNEMDE BU UYGULAMALAR KALDIRILMALI’

İstanbul’un 16 milyon kişinin yaşadığı bir metropol olduğuna işaret eden Çelik, “İstanbul Türkiye’nin dört bir yanından insanların birlikte yaşadığı, birlikte ürettiği bir kent ama İstanbul’da Kürtlerin batı illerinde söz sahibi yapılması, yerel yönetimlerde söz sahibi yapılması ifadeleriyle arkadaşlarımız tutuklandı. Türkiye’nin siyasi yelpazesinin neredeyse bütününün kardeşliği, barışı, demokrasiyi konuştuğu bir dönemde bu uygulamaların bir an önce ortadan kaldırılması gerekir” dedi.

‘KÜRT’ÜN İRADESİ YOK SAYILIYOR’

Tiryaki ise “Bu hukuksuzluk değil, açıkça Kürt düşmanlığıdır, Kürt’ün iradesinin yok sayılmasıdır” diye konuştu.

Duruşmayı çok sayıda avukat ve aile yakınının yanısıra; Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP ve DEM Parti’li milletvekilleri takip etti.

Kapasitenin yetersiz olması gerekçesiyle bazı aile yakınları ve basın mensupları mahkemeye alınmadı. Duruşma salonunun önüne adliye güvenliği tarafından geçici süreyle barikat çekildi.

Savcılık, mütalaadında, bir önceki duruşmadaki taleplerini tekrar ederek sanıkların tutukluluğunun devamını talep etti. Suçlamaları reddeden ve tahliyelerini isteyen tutuklu sanıkların beyanlarının ardından savunma avukatları söz aldı.

‘ÖRNEK AYM KARARLARI VAR’

İnsan Hakları Derneği Eş Başkanı avukat Eren Keskin, yeni ‘çözüm sürecine’ değinerek, “Silahların bırakılması isteniyor. Siz hayatında hiç silah görmemiş kişileri bu suçlamayla yargılarsanız bu durum örgütlenme özgürlüğüne gölge düşürmek olur. Tam da müvekkilimizin durumuna denk düşen AYM kararları var. Tutuksuzluk kararları var. Burada da aynı durum söz konusu” dedi.

‘VERİLECEK KARAR TARİHİ ÖNEMDE’

Bu duruşmada verilecek kararın tarihi olduğunu söyleyen avukat Sinan Zincir ise “Bu ülkede şu anda bir süreç işletiliyor ve bu süreç barışa olan güveni tazelemek, insanların barış beklentisini sağlamak için çok önemli. Sizin vereceğiniz karar burada tarihi bir önem taşıyor. Tutukluluk hakkında sonlandırma kararı vermenize ve barışa inanan insanların yüreklerine biraz da olsa su serpmenizi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 27 KASIM’DA

Mahkeme, Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat’ın tahliyesine, diğer 9 sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 27 Kasım saat 10.00’a ertelendi.

Mahkeme heyeti ayrıca bir sonraki duruşma için, dijital materyallerin sanıklara yönelik kısmını istedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 11 Şubat 2025’te düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve 13 Şubat’ta tutuklanan 10 kişi hakkında hazırlanan iddianamede; 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin kazandığı ve DEM Parti’nin aday çıkarmadığı bazı ilçelerde gerçekleşen “Kent Uzlaşısı”nın, “terör örgütleriyle bağlantılı şekilde organize edildiği” ileri sürülüyor.

Tutuklu yargılanan 10 sanığın isimleri şöyle:

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen, Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat.

"Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında; Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan da tutuklanmıştı.

“Kent Uzlaşısı” davasından tahliye edilen Özer, İBB soruşturmasındaki tutukluluğu nedeniyle cezaevinden çıkamamıştı.

Şahan’ın yargılaması hala devam ederken, geçtiğimiz günlerde “Yolsuzluk” iddiasıyla da ikinci kez tutuklanmıştı.

İBB’ye yönelik “Kent Uzlaşısı” soruşturmasında 23 Mart'ta tutuklanan Polat hakkında da ağır sağlık sorunları nedeniyle uzun süre yapılan çağrıların ardından ev hapsi kararı verilmişti.

Çalışkan’ın ise İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ndeki tutukluğu devam ediyor.