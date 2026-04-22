Son Dakika... 'Kent uzlaşısı' davasında tutuklu kalmıştı: Mahir Polat, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine geri döndü

22.04.2026 17:02:00
Son dakika haberi... İBB’ye yönelik "Kent uzlaşısı" operasyonu kapsamında 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen, son olarak 17 Mart 2026'da da ev hapsi kaldırılan Mahir Polat, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine geri döndü.

"Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bir süre tutuklu kalan Mahir Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Polat, bugün itibarı ile İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine geri döndü. 

NE OLMUŞTU?

Mahir Polat, İBB'ye yönelik başlatılan "Kent uzlaşısı" soruşturma kapsamında 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Polat'ın tutukluluk süreci, özellikle ciddi sağlık sorunları nedeniyle kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Tutuklanmadan sadece iki hafta önce anjiyo operasyonu geçiren Mahir Polat, cezaevindeyken sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine iki kez hastaneye sevk edilmişti.

Yapılan itirazlar ve sağlık raporlarının değerlendirilmesi sonucunda Polat, 9 Nisan 2025’te "ev hapsi" şartıyla tahliye edilmişti.

Mahir Polat hakkındaki ev hapsi kararı da 17 Mart 2026 tarihinde kaldırılmıştı.

