Son Dakika... Kerimcan Durmaz tutuklandı

Yayınlanma: 08.01.2025 - 12:34

Güncelleme: 08.01.2025 - 12:49

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda yasa dışı bahse özendirdikleri ve teşvik ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile oyuncu Atakan Yılmaz tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile oyuncu Atakan Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ve fotoğraflarda reklam yerleştirme adı altında yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiğini belirtilerek, Durmaz ile Yılmaz'ın gözaltına alındığını duyurmuştu.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Emniyet işlemleri tamamlanan Kerimcan Durmaz ile oyuncu Atakan Yılmaz bu sabah erken saatlerde İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadeleri alınan Kerimcan Durmaz ile Atakan Yılmaz, tutuklanmaları talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe ifadeleri alınan Durmaz ile Yılmaz tutuklandı.