Son Dakika: Kıbrıs'ta deprem
AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olan, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli de Akdeniz olarak geçtiği depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.
Akdeniz'de deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-Paphos merkez üssü olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 11.5 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8, merkez üssünü ise Akdeniz olarak bildirdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 19, 2022
AKDENIZ https://t.co/cobhLliqhA
19.11.2022, 10:16:54 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 8.4 km#Kandilli
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