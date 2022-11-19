Son Dakika: Kıbrıs'ta deprem

19 Kasım 2022 Cumartesi, 11:26

Akdeniz'de deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-Paphos merkez üssü olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 11.5 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8, merkez üssünü ise Akdeniz olarak bildirdi.



