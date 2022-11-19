Son Dakika: Kıbrıs'ta deprem

AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olan, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli de Akdeniz olarak geçtiği depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2022 Cumartesi, 11:26
Son Dakika: Kıbrıs'ta deprem
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Akdeniz'de deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-Paphos merkez üssü olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 11.5 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8, merkez üssünü ise Akdeniz olarak bildirdi.



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