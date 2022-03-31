Son Dakika: Kılıçdardoğlu 'Söz veriyorum' dedi ve açıkladı: 'Elektrik fiyatlarını da düşüreceğiz'

31 Mart 2022 Perşembe, 13:09

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'daki toplu açılış töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Millet İttifakı diye ittifakımız var. 6 lider ile bir araya geldik. 'Hayatta bir araya gelemezler' diyorlardı. Bir araya geldik. 'Anlaşamazlar' diyorlardı anlaştık. 'Bunlar gelirlerse yönetemezler' diyorlar. Allah şahittir bunların 10 katı iyi yönetiriz. Biz Beşli çetelere değil 84 milyona hizmet edeceğiz" dedi.

CHP liderinin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Siyasetçiler, vatandaştan vergi toplarız, para alırız. Belediye başkanlarımız bu hizmetleri yaparken sizlerin desteğiyle yapıyorlar. Sizlerin verdiği paralarla yapıyorlar. O paralar doğru yerde harcanırsa hizmet olarak size döner.

Yerel seçimlerde 'Aman ha CHP'ye oy vermeyin bütün sosyal yardımlar kesilir', 'Faturaları teröristler toplayacak' diyorlardı. Ben bu ülkenin insanlarının ferasetine güveniyorum. Onlar doğruyu ve yanlışı biliyorlar. Bütün bu olumsuz söylemlere karşı yerel yönetimlerde başarılara imza attık. Belediye başkanlarımızın gösterdikleri çabalar, mücadeleler bizim Türkiye'yi çok daha iyi, kararlı, nitelikli, kucaklayıcı yöneteceğimiz konusundaki algıyı gün geçtikçe pekiştiriyor. Buradan söz veriyorum. Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Türkiye'nin önü aydınlıktır.

"'İYİ Kİ MİLLET İTTİFAKI KURULDU' DİYECEKLER"

Bugün olmazsa yarın, bu ay olmazsa iki ay sonra sandık gelecek. Beraber gideceğiz. Bu ülkede hakkı, hukuku ve adaleti gerçekleştirmek için sandığa gideceğiz. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Bu ülkenin işsizlik, zam, pahalılık, kadına şiddet sorunu olmamalı. Herkesin kazandığı bir ülke zenginleşen bir ülkedir ama herkesin kaybettiği ama bir avuç insanın kazandığı bir ülke yoksulluğun büyüdüğü bir ülkedir.

Biz Türkiye'yi buradan çıkartıp, sınıf atlatmak istiyoruz. Beş yılda Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Hangi partiden olursa olsun insanımız rahat nefes alacak. 'İyi ki Millet İttifakı kuruldu' diyecekler.

ÇİFTÇİYE ÜCRETSİZ ELEKTRİK

Şanlıurfa'ya gittim. Çiftçiler elektrikten şikayet ediyorlar. Onlara, 'Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni bize verin. Şanlıurfa'daki bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz' dedim. Biz yapacağız bunu. Diyarbakır'da aynı şeyi söyledim. Bize dediler ki, 'Siz yapamazsınız. Elinizden tutan mı var buyurun yapın' dediler. 2 milyon 300 bin dekar taşlık arazi var Şanlıurfa'da. Burası güneş tarlaları olduğunda sadece Şanlıurfa'daki çiftçimize değil önce 6 ilimize sonra Türkiye geneli tüm çiftçilerimize elektriği ücretsiz vereceğiz.

Söz veriyorum elektrik fiyatlarını da düşüreceğiz. Onlar yönetemiyorlar biz yöneteceğiz. Yine çağrımı yapıyorum. Öyle Beşli çeteye verdiği avantajları da istemiyorum. Normal bir sanayiciye verdikleri teşvikleri versinler çiftçilerin tamamına en geç 2 yıl içinde elektriği ücretsiz vereceğiz.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI

