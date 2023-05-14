Son Dakika: Kılıçdaroğlu Ankara'da oyunu kullandı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla birlikte geldi. Burada kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu kucaklaşma mesajı verdi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Ankara Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.
Alkışlar eşliğinde karşılanan Kılıçdaroğlu, burada kısa bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Bütün yurttaşlarıma teşekkür ederim. Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz bu ülkeye baharlar gelecek. Hepinize en içten saygılarımı sunuyorum."
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