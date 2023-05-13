Son Dakika... Kılıçdaroğlu, Demet Akalın'ın katıldığı AKP konserini paylaştı: Anlayalım artık
Son dakika haberi... Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Demet Akalın'ın katıldığı AKP konserini paylaştı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Arkadaşlar, lütfen ne için geldiğimizi anlayın. Biz sanatçılarla kavga etmeyeceğiz, dünyadır bizim rekabet alanımız" dedi.
14 Mayıs seçimleri öncesi siyasi partiler çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. AKP, İzmir’in Bayraklı İskelesi’nde bir miting gerçekleştirdi.
Mitingde şarkıcı Demet Akalın sahne aldı. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin etkinliğinde konser veren Akalın'ın görüntüsünü alıntılayarak paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, "Biz sanatçılarla kavga etmeyeceğiz, dünyadır bizim rekabet alanımız. Anlayalım artık" dedi. Paylaşımında Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:
"Bu bizim inandığımız değil. Bu dil AK Parti’dir. Bizim zamanımızda kim, nerede, nasıl isterse sanatını icra eder, karışmak bizim ne haddimize. Arkadaşlar, lütfen ne için geldiğimizi anlayın. Biz sanatçılarla kavga etmeyeceğiz, dünyadır bizim rekabet alanımız. Anlayalım artık!"
Bu bizim inandığımız değil. Bu dil AK Parti’dir. Bizim zamanımızda kim, nerede, nasıl isterse sanatını icra eder, karışmak bizim ne haddimize. Arkadaşlar, lütfen ne için geldiğimizi anlayın. Biz sanatçılarla kavga etmeyeceğiz, dünyadır bizim rekabet alanımız. Anlayalım artık! ?? https://t.co/eV9SZVKk61— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 13, 2023
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