Son Dakika... Kılıçdaroğlu, Demet Akalın'ın katıldığı AKP konserini paylaştı: Anlayalım artık

Yayınlanma: 13.05.2023 - 13:14

Güncelleme: 13.05.2023 - 14:45

14 Mayıs seçimleri öncesi siyasi partiler çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. AKP, İzmir’in Bayraklı İskelesi’nde bir miting gerçekleştirdi.

Mitingde şarkıcı Demet Akalın sahne aldı. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin etkinliğinde konser veren Akalın'ın görüntüsünü alıntılayarak paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Biz sanatçılarla kavga etmeyeceğiz, dünyadır bizim rekabet alanımız. Anlayalım artık" dedi. Paylaşımında Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Bu bizim inandığımız değil. Bu dil AK Parti’dir. Bizim zamanımızda kim, nerede, nasıl isterse sanatını icra eder, karışmak bizim ne haddimize. Arkadaşlar, lütfen ne için geldiğimizi anlayın. Biz sanatçılarla kavga etmeyeceğiz, dünyadır bizim rekabet alanımız. Anlayalım artık!"