Son Dakika... Kılıçdaroğlu: 'Eski yaraları sarmamız lazım'

16 Nisan 2022 Cumartesi, 14:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Sultanbeyli İlçesi Üye Katılım Töreni'ne katıldı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bir arkadaşım konuşurken kalelerden bahsetti. 'Sultanbeyli AK Parti'nin kalesi' dedi. Eğer bir yeri kale olarak tanımlayacaksan her fabrika bir kaledir. Her fabrika bir kale olmalı ki orada güzel insanlar çalışabilsinler" dedi.

"Çok ayrıştığımızı biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Etnik kimlik üzerinden, inançlar, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapıldı. Ben bu millete söz verdim kimlik üzerinden siyaset yapmayacağım. Herkesin inancı benim başım üzerine. Kimin inançlı kimin inançsız olduğunu yüce yaradan bilir. Saygı duymam gerekir, saygı duyacağım. Orda da bizim kusurumuz var. Başörtüsü bir dönem Türkiye'nin bir numaralı sorunu oldu. Sana ne kardeşim, takar takmaz. O evde ekmek, işsiz var mı önce onu çözeceksin. Sultanbeyli ile kucaklaşmamız, eski yaraları sarmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: