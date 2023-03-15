Son Dakika: Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesinin tarihi ve saati belli oldu
Son dakika haberi... Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret edeceği tarih belli oldu.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi ziyaret edecek.
Ziyaretin cumartesi günü saat 13.00'te yapılacağı bildirildi.
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