Son Dakika: Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesinin tarihi ve saati belli oldu

Son dakika haberi... Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret edeceği tarih belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 14:40
Son Dakika: Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesinin tarihi ve saati belli oldu
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi ziyaret edecek.

Ziyaretin cumartesi günü saat 13.00'te yapılacağı bildirildi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP millet ittifakı

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