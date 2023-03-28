Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile İnce yarın görüşecek iddiası

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 15:09

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 15:45

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, Cumuhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzayı tamamlamasının ardından gözler Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla gerçekleştireceği görüşmeye çevrildi.

Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi yarın ziyaret edeceği belirtildi. Ziyaret saati henüz netleşmedi.

İnce, bugün iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada, "Milli Yol, Bağımsız Türkiye’ye gitmişse bize de gelecektir. Bekliyorum. Buyursun. Bana bir teklif falan yok. Kemal Bey gelirse konuşurum. Ama gazetecilerin yazdığı haberler üzerinden konuşmam. Ben müzakereye açığım" dedi.

Kılıçdaroğlu, siyasi partilere destek ziyaretleri kapsamında Mill Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve HDP'yi ziyaret etmişti.