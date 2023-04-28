Son Dakika: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş Giresun'da Millet Buluşması'nda

Yayınlanma: 28.04.2023 - 14:15

Güncelleme: 28.04.2023 - 15:20

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun'da yurttaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

* Yağmurlu bir günde beraber olduğumuz için son derece mutlu ve huzurluyum. Her eve bereketi getireceğiz hiç endişe etmeyin. Baktım ilk kez oy kullanacak kaç genç var. 22 bin 294 genç ilk kez gidecek sandığa oy kullanacak şimdi gençler siz demokrasi istiyor musunuz? İş aş istiyor musunuz? Benim sözüm var sizin bütün hayalleriniz Bay Kemal’in hedefi olacak unutmayın sakın. Gençler umutlarını yabancı ülkelerde değil kendi ülkesinde çalışarak üreterek alın teri dökerek kazanmasını bilmeli ve kazanmalı. Siyaset kurumu da bunun alt yapısını oluşturmalı.

* Giresun deyince tabi Türkiye’nin fındığının en güzel yeri olduğunu biliyor. Dünya da bunu çok iyi biliyor. Karadeniz için çay ve fındık stratejik üründür. Sadece bizim ülkemiz için değil düya içinde önemli üründür.

* Nasıl alacağım. Meraklanmayın alacağım. Bakın bu fındığı üreten dünyadaki bir numaralı ülkeyi. Elin oğlu bizim fındıktan milyar dolarları kazanıyor ama bu fıdnığı üreten karadenizli kazanamıyor. Nasıl oluyor da elin oğlu kazanıyor biz kazanamıyoruz. Dedim ki sen her şeyi dolara bağladın e bu fındığı da o zaman dolar yapalım. Kilosu 4 dolar. Bunun büyük bir kısmı yüzde 90’ı ihraç ediliyor. O zaman 4 dolar yaparsın sabit fiyat olur dolayısıyla üretici de her yıl ne kadar kazanacağını bilir.

* Sözüm söz. 4 doların altına asla düşmeyecek fındık. 5'li çetelere para buluyorsun. Fındıkçıya gelince 'nereden bulacaksın parayı?' diyorsun. Onlardan söke söke alacağım, size vereceğim. Bu milleti kuru soğana bile mahkum ettiler.

* Hangi iftiraları atacağız diye sıraya girmişler. Ne derseniz deyin, yüreğim ne kadar açıksa beni öyle bilin.

* Teröre karşı durmayan insan değildir. Teröre karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Allah'ın yarattığı bu dünyada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Yeteri kadar kamplaştı bu ülke, artık kamplaşmadan çıkmalıyız.

İlk olarak kürsüye çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi:

* Seçime mi savaşa mı gidiyoruz belli değil? 31 Mart'ta da 'biz gidersek şöyle olur, böyle olur' dediler. Rantı bırakmak istemediler. Ankara'yı parsel parsel sattılar. 'Biz gidersek devletin bekası gider' dediler. Seçildiğimizde söktükleri T.C. tabelalarını astık. Demokrasiyi katledenlere İstanbul halkı 800 bin oy farkla ders verdi.

* Çılgın projemiz yok. Ankara halkına harcıyoruz parayı. Türkiye’de artık çılgın proje adı altında gerekli gereksiz sizin paranızı harcatmayacağız. Onlar için denizin dibi görüldü yapsalardı şimdiye kadar yaparlardı.

HÜDA PAR'A SESLENDİ

* PKK'nın görüşleri belli; Türk bayrağıyla sorunlu, özerklik, federasyon istiyor. HÜDA PAR'da aynı. Beni şikayet etmişler; şeref madalyamdır. HÜDA PAR'ın başkanına sesleniyorum, senden utanıyorlar da ittifak yapıyoruz diyemiyorlar. Beni mahkemeye vereceğine onlara laf söylesene.

* Bu seçim kadeh kaldıranlarla, alnı secdeye gidenlerin seçimidir.' Kimin ne kadar inancı var Cenab-ı Allah'tan başkası bilemez. Ankaralı bizi seçti; ertesi gün sabah namazımızı kıldık Bismillah dedik göreve başladık.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* Türkiye’deki ortalama kişi başı gelirin neredeyse yarısını alıyor Giresun. Giresun neden hakkını almayacak? Giresun 15 Mayıs’tan sonra hakkını alacak. Cennet vatanın vatanın bu güzel köşesini hak ettiği yere kavuşturacağız. Buranın fındığını dünyada nerede üretirsen üret kalitesini yakalayamaz. Burada fındığın dünya piyasasının üstünde olması lazım. 15 Mayıs’ta sonra beni daha sık göreceksiniz. Şu meydanlara Giresunluların problemlerini konuşmaya, çözümlerini bulmaya geleceğiz. Biz bunlar gibi o partiden bu partiden ayırt etmeyeceğiz. Giresun belediye başkanı hangi partiden bakmayız konuşur sorunları çözeriz. Çünkü biz devletin ve milletin ahlakını taşıyoruz.

* 86 Milyon insanımızın eşit olduğu bir Türkiye size vaat ediyoruz. Hiç adını anmamışlar, 21 sene şimdi çıkıp diyorlar ki; 'Karadeniz demiryolunu biz yapacağız, hadi oradan. Siz nerede rant var oradasınız; biz faydanın hayırlı işin peşindeyiz. Memleketin cebindeki her kuruşun değerini bilen bir ahlaka sahibiz. Bakın 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte milletin tek kuruşuna zeval gelmeyecek, hepsine sahip çıkacağız.

* Horon tek oynanır mı? Ekiple oynanır. Birisi çıkmış diyor yıllardır; 'Tek başıma oynayacağım horonu.' 13. Cumhurbaşkanımızla horonun kralını oynamaya geliyoruz. Başka yerde halay... Bütün bu toprakları kapsayan çok güzel bir gelecek bizleri bekliyor.