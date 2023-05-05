Son Dakika... Kılıçdaroğlu saat verdi, memurlara çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından memurlara çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sevgili memurlar, sevgili meslektaşlarım, gece 01.00’de burada görüşelim" dedi.
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu defa memurlara çağrıda bulundu.
Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Sevgili memurlar, sevgili meslektaşlarım, gece 01.00’de burada görüşelim. Kusura bakmayın, programım çok yoğun ama gelmenize vallahi değecek" ifadelerine yer verdi.
Sevgili memurlar, sevgili meslektaşlarım, gece 01.00’de burada görüşelim. Kusura bakmayın, programım çok yoğun ama gelmenize vallahi değecek.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 4, 2023
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