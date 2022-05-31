Son Dakika: Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar

31 Mayıs 2022 Salı, 12:28

Hakkari Çukurca'da şehit düşen Piyade Er Yener Kırıkçı'nın 21 Nisan 2019 Pazar günü Çubuk’un Akkuzulu Köyü'ndeki cenaze namazına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyetine yönelik linç girişimine ilişkin davanın beşinci duruşması Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapıldı.

Kılıçdaroğlu’na Çubuk’taki linç girişimi davasında karar çıktı. Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’e “Basit yaralamadan” 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sarıgün, “Suç işlemeye tahrikten” ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, karardan sonra yaptığı açıklamada, "Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Yani istinafa gitmek mümkün değil" dedi.

Erkek, "Adalet arıyoruz. 85 milyon adalete susadı. İlk seçimden sonra bu ülkedeki tüm adaletsizlikleri adaletle ortadan kaldıracağız. Ülkemizin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Özkoç ise karara ilişkin, "Sonuç tam bir komedi" dedi. Özkoç açıklamasında, "Bu davanın arkasında duranlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve iktidardır. O insanları tahrik edenler, Kılıçdaroğlu'na linç girişimini yaptıranla, Kılıçdaroğlu'nun bir evde saatlerce mahsur kalmasını sağlayanlar iktidar mensuplarıdır" diyerek tepki gösterdi.