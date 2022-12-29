Son Dakika... Kılıçdaroğlu’ndan Akşener ile görüşmesine ilişkin açıklama: ‘Bir kırgınlık yok’

29 Aralık 2022 Perşembe, 15:08

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. “6’lı masa devam edecek mi?” sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Hiç endişe etmeyin, 6’lı masa kararlılıkla, azimlilikle yoluna devam edecek. Bir araya gelip konuştuğumuzda sürekli ‘masa dağıldı, aman şöyle oldu’ diyorlardı. Bunların tamamı asparagas haberler. Elbette farklı düşünüyoruz ama sonunda uzlaşıyoruz. Farklı düşünüldü diye ‘Eyvah dağıldı’ diyorlar. Yok öyle bir şey. Belli bir gücün toplumu yönlendirmek istediği bir süreç ama biz onu büyük bir dikkatlilikle izliyoruz” dedi. Akşener ile yaptığı başbaşa görüşmeye ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, “Bir kırgınlık yok, ne kırgınlık var ne başka bir şey var. Ben bir gün önce de Temel Bey’e gittim. Bu görüşmeyi doğal karşılamak gerek. İttifak oluşturduysanız ortak bir söylem geliştirirsiniz, biz de bunu yapmaya çalıyoruz” ifadelerini kullandı. Saraçhane süreci üzerinden İYİ Parti ve CHP arasında bir gerginlik olduğu iddiasına yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Son derece olumlu geçti görüşmemiz. Sıcak güzel bir sohbetti” dedi.

‘İSTERSE MECLİS’İ FESHETSİN’

Ülkenin iki temel sorunun ekonomi ve adalet olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu iki temel sorunu 6’lı masa kesinlikle çözecek. Yeni bir süreç başlatacağız” diye konuştu. Erken seçime ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, “6 Nisan’a kadar yaparsanız erken olur, ondan sonrası olmaz. O zaman isterseniz Meclis’i fesheder, seçimi yaparsınız. Tek adam rejiminin demokrasi olmadığını bütün dünyanın görmesi lazım. Erdoğan’a o ortamı sağlayacağız ve böylece Erdoğan onu yapacak. ‘Erken seçimden kaçtınız’ diyecekler, biz o ayakları yemeyeceğiz. İstersen Meclis’i feshedersin” değerlendirmesini yaptı. Erdoğan’ın adaylığı üzerinden yapılan tartışmalar sorulan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ın adaylığını tartışmaya açmayacağız. Hukukçular açacak. YSK Erdoğan’ın emrinde. Onun telefonuna göre karar verecekler” dedi. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının adaylıklarıyla ilgili de “Başkanlarımız görevinin başında ve çalışıyor. Adayı da liderler belirleyecek” açıklamasını yaptı.

‘ÇOKLU ADAY KONUŞMADIK’

Muhalefetin çoklu aday çıkarma ihtimali sorulan Kılıçdaroğlu, “Hiç konuşmadığımızı söylemiştim. 6’lı masada birisi gelir konuşursa, konuşuruz. Şu ana kadar cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşmadık. Sadece cumhurbaşkanının nitelikleri konuşuldu ve bir metinle açıklandı” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorulan Kılıçdaroğlu, “En çok garipsediğim olay bu, niye merak ediyorsunuz kim olacağını? 6 lider niteliklerini belirlediği bir adayı seçecek. Sorun sistem. Biz kral değil kural istiyoruz. Sistem değişikliğini bir kişiye bağlamak toplumun gündemini çalmaktır. 6 lidere güvenin. ‘Yok efendi kavga ettiler’ falan. Bunların hepsi hikaye. Biz bu ülkeye demokrasiyi, adaleti getireceğiz” karşılığını verdi. Masanın şu anda hükümet programı çalıştığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “9 başlık, 71 alt başlıkta çalışma yapıyoruz. 6 lider neyi nasıl yapacağımızı anlatacağız. Altına imza atacağız. Hazırladığımız metni İngilizce’ye de çevirip tüm dünyaya duyuracağız. Seçimi kazanınca ne yaptığımızı bugünden konuşacağız” dedi. Adayın masadaki liderlerden biri olma ihtimali sorulan Kılıçdaroğlu, “Karar verilirse olur. Bu liderlerin ortak kararına bağlı. Hiç görüşülmedi. 6 liderden biri olursa masadaki tüm görüşleri bilen birisi olur. Belki artısı da olabilir. Altı liderden birisi olursa partiden istifa eder mi? O konu da görüşülmedi” yanıtını verdi.

‘MASADA KONUŞULMADI’

6’lı masanın 5 Ocak’taki toplantısına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, “Neleri yapacağımıza ilişkin 100 küsür sayfalık bir metin oluşturuldu. Metinler genel başkanlara sunuldu. Genel başkanlar buna bakarak masaya oturacak. Genel başkan yardımcılarının uzlaşamadığı konular kırmızı olarak yazıldı. Buna göre bir mütabakat sağlayıp kamuoyuyla paylaşacağız. Hepimizin kendi açıkladığı programlar var, bunun tek bir programa dönüşmesi lazım” dedi. “Aday olursanız karşınızda Erdoğan’ı mı görmek istersiniz?” sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, “6’lı masada bu konu hiç konuşulmadı. Liderlerin iradelerine saygı duymamış olurum” yanıtını verdi. Seçim güvenliğine değinen Kılıçdaroğlu, “YSK Başkanı’nın iradesini saraya ipoteklediğini biliyoruz. Her türlü hazırlığımızı yapıyoruz” diye konuştu.

‘İMAMOĞLU BOĞAZINIZA TAKILIR’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza ve görevden alınma ihtimali sorulan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Ekrem Bey İstanbullulara hizmet ediyor ve saray ayrgıyı yönlendirerek önünü kesmek istiyorlar. ‘İstanbul’a ihanet ettik’ dediler. Ekrem Bey hançeri çıkartmaya çalışıyor, ‘Sen nasıl hançeri çıkartırsın’ diyorlar. Adalete en büyük ihaneti iradesini saraya ipotek etmiş yargı mensupları yapıyor. Hepsini biliyoruz. Bunlardan adaleti temizleyeceğiz. Ekrem Bey’in kararında savcı duruşma salonunda yokken karar okundu. Nasıl okunuyor? Bunun neresi adalet? Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır. Umarım olayı o kadar kirli boyutlara taşımazlar. Seçimle gelen, seçimle gitmeli. Seçimle gelen atanmış yargıçla giderse onun adı darbedir. Ekrem Bey görevinin başında. Fotoroman Süleyman da ‘Ekrem Bey beni aradı, bilmem ne dedi’ diyor. Bir insan paçavra olarak yerde sürünse bile bu kadar yalan söylememeli. Onun için biz buna fotoroman diyoruz.”

‘FETÖ’NÜN BİR NUMARASI SARAY'DA’

İstanbul seçimlerini yenileme önerisine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, “Ekrem Bey ilk seçimi kazanınca ders almadılar ikinciyi yaptılar. Hala ders almış değiller. Bir mahkeme kararına sığınarak Ekrem Bey’i saf dışı bırakmak istiyorlar. Yüreğin yetiyorsa gel bir daha seçim yapalım. Erdoğan’a her türlü fırsatı boyunun ölçüsünü alsın diye veriyorum. Bu ülkenin vatandaşının vicdanına güveniyorum” dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile ilgili FETÖ iddiası sorulan Kılıçdaroğlu, “FETÖ’nün bir numaralı adamı zaten sarayda oturuyor. Olay bir kişinin ötesinde. Beğenmedikleri bir insanı suçlamak için FETÖ’yü araç olarak kullanıyorlar. Bir ipte iki cambaz oynuyordu, biri düştü, diğerini de 6’lı masa indirecek” ifadelerini kullandı.

‘DEVLET YÖNETMEYİ ÖĞRETİYORUM’

EYT’nin açıklanmasına değinen Kılıçdaroğlu, “Erdoğan artık seçimi kaybedeceği fark ediyor. Ona daha çok şey yaptıracağım. Devletin nasıl yönetileceğini, sorunların ne olduğunu bilmiyor. Benden öğreniyor. Görecek o, devlet nasıl yönetilir anlatacağım” ifadelerini kullandı. Başörtüsü teklifine karşı ne yapacakları sorulan Kılıçdaroğlu, “Masada konuşacağız, ona göre yol haritası belirleyeceğiz. Her partinin görüşüne saygı duyarız. Biz de güzel bir çalışma yapıyoruz” yanıtını verdi. Seçim sürecinde Erdoğan’ın gerginlik çıkartabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Biz asla demokratik kuralların dışına çıkmayacağız. Hukuk içinde her türlü mücadeleyi yapacağız” dedi. Kılıçdaroğlu HDP’nin kapatma davasına ilişkin de “Partilerin kapatılmasını doğru bulmuyorum. Ülkeye hiçbir yararı yok. HDP’yi kendilerine destek olmaları için ikna etmeye çalışıyorlar. Cumhur İttifakı içinde yer almaları için konuşuyorlar. HDP de destek vermediği için kapatmak istiyorlar” yorumunu yaptı.

‘7 HAZİRAN’I SORMADIK’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun 7 Haziran 2015 seçimleriyle ilgili “Yaşananları anlatırsam kimse insan içine çıkamaz” açıklamasının 6’lı masada konuşulup konuşulmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, “Sormadık. Bu hiç gündeme gelmedi” karşılığını verdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Erdoğan’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermesi sorulan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan demiştir. Meclis Başkanı iradesini saraya ipotek etmiş. O konuştuğu her şey için önce icazet alır” dedi.

‘KAPI KAPI YALVARIYOR’

Suriye ile 11 yıl sonra görüşülmesi sorulan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Yanlış yaptıklarını 11 yıldır söyledim. O zaman beni suçlamışlardı. Devleti kim iyi biliyor? Erdoğan’a açıkça ifade edeyim. Senden çok daha iyi devleti ben biliyorum. Devleti çok daha iyi tanıyorum. Bu ülkenin itibarının nasıl korunması gerektiğini senden iyi biliyorum. Sen koca devleti kişisel çıkarın uğruna yıprattın. Emperyal güçlerin oyuncağı oldun. Şimdi kapı kapı ‘Esad beni nasıl kabul eder’ diye dolaşıyor. Bir de ‘Dünya lideriyim’ diyor. Herkesin alay ettiği adamdan dünya lideri mi olur? ‘Koltuğumu nasıl korurum?’ diye yalvarıp yakarıyor. Suriye, Mısır’la kavga ettiler, şimdi araya başka devletleri koyuyorlar. ‘Acaba tokalaşmamıza imkan sağlar mısınız?’ diye el etek öpüyorlar. Cumhurbaşkanı el etek öpmek için kapı kapı dolaşmaz. Dolaşıyorsa bu ülkenin tarihine ihanet ediyordur.”