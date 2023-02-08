Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan deprem paylaşımı: Gelsinler tutuklasınlar

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 13:31

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 15:14

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından belediye başkanlarıyla birlikte deprem bölgesine giden Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından arka arkaya paylaşımlarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in deprem bölgesinde yaptıkları çalışmaları sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımlara "Gelsin tutuklasınlar, bu enkazı biz kaldırırız" notunu düştü.

"TUTUKLADIKLARINIZI SERBEST BIRAKIN"

Kılıçdaroğlu, yeni bir paylaşımda daha bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın. Çok işimiz var."

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları şu şekilde:

Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar. https://t.co/hz8v4Vuqu6 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 8, 2023

Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Gelsinler tutuklasınlar. https://t.co/R0JhfkKohb — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 8, 2023

Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız. Gelsinler tutuklasınlar. https://t.co/btQu9zaExp — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 8, 2023

Biz bu enkazı kaldırırız. https://t.co/V3zVSyDagG — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 8, 2023

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, dün gece paylaştığı videoda özetle şöyle demişti:

"Bu meseleyi asla ama asla siyaset üstü de görmüyorum. Bu duruma bizi onun siyaseti getirdi. Deprem vergilerini çetelere yedirdiler. Hani nerede o para o paralar da yok. Ömrü boyunca devlete her biçimde vergi veren halk ihtiyacı olduğunda devleti yanında göremedi. Varsa yoksa seçim varsa yoksa saray bu ülkeyi ne zaman batıyorsa yanımda ol çağrıları yapıyor. Hadi oradan seninle işim olmaz, olmayacak da.

İnsanlarımızın halini gördükçe öfkem artıyor. Birileri bu ülkenin kaynaklarının nereye harcadığının hesabını vermek zorundadır.Onun için birilerinin felaketi yumuşatma çabalarına destek vermeyi asla düşünmüyorum.

Belediye başkanlarımıza söyledim, kaynak sağlamak için ellerinden geleni yapacaklar. Bürokratik engel mi koyuyorlar? Yapın dinlemeyin, bu halka ekmek, battaniye bulmak için tutuklanmanız gerekirse tutuklanın. Ağız dalaşı protokoller bürokrasi bitti. Çünkü söz bitti, milyonlarca insanımız sokaklarda."