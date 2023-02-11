Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan iktidara sert tepki: 'Saray depremi koordine edemedi'
Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan, "Bölgedeki manzaraları gören bir insan acıyı yüreğinde hissetmezse, insanlığını sorgulasın. Saray depremi koordine edemedi, İletişim Başkanlığı algı koordine ediyor" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili "Asrın Felaketi" tanımının kullanılmaya başlanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, "Bölgedeki manzaraları gören bir insan acıyı yüreğinde hissetmezse, insanlığını sorgulasın" dedi. CHP lideri açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"Covid olur, 5 maskeyi dağıtamazlar, İletişim Başkanlığı hemen propagandaya başlar. Ekonomiyi çökertirler, insanlarımız büyük zorluklarla baş başa kalır, İletişim Başkanlığı hemen propagandaya başlar. Şimdi de 'Asrın Felaketi' kampanyasını başlatmış. Elinden gelen tek şey hamaset, boş sloganlar, dünya lideri zırvaları. Devleti yönetmeyi bilmiyor, bu kadar basit. Yeter, yorulduk! Gitsin sarayında otursun, millet dayanışma içinde, bıraksın herkes işini yapsın."
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