Son dakika... Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Dayısı Hüseyin Gündüz hayatını kaybetti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dayısı Hüseyin Gündüz hayatını kaybetti. Vefat haberini CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dayısı Hüseyin Gündüz hayatını kaybetti. Gündüz’ün vefat haberini CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir Twitter hesabından duyurdu.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dayısı Hüseyin Gündüz hayatını kaybetti. CHP PM üyesi ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla vefat haberini duyurdu. Demir’in paylaşımı şöyle:
“Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun dayısı Hüseyin Gündüz vefat etmiştir. Hüseyin Bey’e Allah’tan rahmet, başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte imzalamak istemediği dosya...
- Memura 'gelir vergisi' oyunu
- Erdoğan'dan 'memura zam' açıklaması
- Yanardağ’a operasyonun hedefi...
- CHP'li vekilin oğlu da göçtü
- Titan denizaltısının enkazı çıkarıldı!
- Tunceli’ye atandığı ortaya çıktı
- Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna hastaneye kaldırıldı
- Boğa penisleriyle birbirlerini kırbaçladılar
- 'AKP, emekliden aldığını geri versin'