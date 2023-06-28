Yayınlanma: 28.06.2023 - 12:44

Güncelleme: 28.06.2023 - 12:44

15 Temmuz darbe girişimi sırasında kızının düğünü basılarak rehin alınan, DEVA Partisi'nin kurucularından olan emekli Korgeneral Mehmet Şanver hayatını kaybetti.

Şanver'in vefatını DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan duyurdu. Babacan, "Çok üzgünüm. Partimizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Emekli Korgeneral Mehmet Şanver’i kaybettik. Onda, vatanperverliğin ve demokratlığın ayrılmazlığını gördük. Ailesinin, sevenlerinin ve hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Çok üzgünüm.



Partimizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Emekli Korgeneral Mehmet Şanver’i kaybettik.



Onda, vatanperverliğin ve demokratlığın ayrılmazlığını gördük.



Ailesinin, sevenlerinin ve hepimizin başı sağ olsun. — Ali Babacan (@alibabacan) June 28, 2023

Babacan, bugün saat 15:00’te Şanver’in evine giderek taziye ziyaretinde bulunacak. Şanver’in cenazesi, yarın öğle namazının ardından Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nden kaldırılacak.