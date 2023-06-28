Emekli Korgeneral Mehmet Şanver hayatını kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan sosyal medya hesabından partinin kurucuları arasında bulunan emekli Korgeneral Mehmet Şanver’in hayatını kaybettiğini duyurdu. Şanver, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kızının düğünü basılarak rehin alınmıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2023 - 12:44
Emekli Korgeneral Mehmet Şanver hayatını kaybetti
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15 Temmuz darbe girişimi sırasında kızının düğünü basılarak rehin alınan, DEVA Partisi'nin kurucularından olan emekli Korgeneral Mehmet Şanver hayatını kaybetti. 

Şanver'in vefatını DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan duyurdu. Babacan, "Çok üzgünüm. Partimizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Emekli Korgeneral Mehmet Şanver’i kaybettik. Onda, vatanperverliğin ve demokratlığın ayrılmazlığını gördük. Ailesinin, sevenlerinin ve hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. 

Babacan, bugün saat 15:00’te Şanver’in evine giderek taziye ziyaretinde bulunacak. Şanver’in cenazesi, yarın öğle namazının ardından Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nden kaldırılacak.


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