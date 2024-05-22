Son Dakika... Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı
Son dakika haberi... Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Barış Boyun İtalya'da yakalandı.
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Barış Boyun İtalya'nın Viterbo şehrinde İtalya ve Türk polisinden oluşan bir ekibin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Düzenlenen operasyonda Boyun ile birlikte 19 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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