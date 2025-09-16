Son dakika... Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Merve Göntem serbest bırakıldı

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, 4 yıl önce bir röportajda sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma bürosunun talimatıyla "Fuhuşa teşvik ve suç işlemeye tahrik" iddiasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Göntem, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 14 Eylül’de yaptığı açıklamada, Kızılcık Şerbeti dizisinin aile kurumunu ve toplumun huzurunu doğrudan etkileyebileceğini belirterek, gelen şikayetlerin titizlikle değerlendirildiğini ve gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını ifade etmişti.

Dizinin yapımcısı Gold Film de RTÜK’ün incelemesiyle ilgili olarak, “Başta aile kurumu olmak üzere Türk toplumunun değerlerine karşı olan hassasiyeti her zaman göz önünde bulundurmaktayız” açıklamasını yapmıştı.