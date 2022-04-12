Son Dakika... Kobani soruşturmasında 2. Dalga operasyonu: 46 kişiye gözaltı
Kobani soruşturması kapsamında aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 46 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, aralarında HDP’li eski belediye başkanlarının da bulunduğu 91 şüpheliden 46’sı gözaltına alındı.
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