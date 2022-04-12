Son Dakika... Kobani soruşturmasında 2. Dalga operasyonu: 46 kişiye gözaltı

Kobani soruşturması kapsamında aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 46 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

AA
12 Nisan 2022 Salı, 08:55
Son Dakika... Kobani soruşturmasında 2. Dalga operasyonu: 46 kişiye gözaltı
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Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, aralarında HDP’li eski belediye başkanlarının da bulunduğu 91 şüpheliden 46’sı gözaltına alındı.

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