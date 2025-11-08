Son Dakika... Kocaeli'deki depo yangınından acı haber: 6 kişi hayatını kaybetti

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

1 kişinin ise yaralı olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Valiliği tarafından yangınla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Dilovası ilçemizde Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bir kozmetik fabrikasında bugün saat 09.05’te yangın meydana gelmiştir. Olay mahallinde AFAD, Emniyet, Sağlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları ve incelemeler devam etmektedir. Meydana gelen yangında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 1 vatandaşımız da yaralanmıştır.”

YARALI SAYISI YÜKSELDİ

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yaralı sayısının 5'e yükseldiğini ve tedavilerinin devam ettiğini duyurdu.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Aktaş, "Yangının çıkış nedeni incelemenin ardından belli olacak. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu. İş yeri ruhsatlı. Kendi imkanlarıyla çıkanlar var. İncelemeler devam ediyor" dedi.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 kişinin yaşamını yitirdiği yangın ile ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu:

"Kocaeli Dilovası'nda bulunan bir parfüm deposunda meydana gelen yangınla ilgili olarak Gebze Cumhuriyet başsavcılığımızla adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatıldı. Bir Cumhuriyet başsavcı vekili, 2 Cumhuriyet Savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. 6 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik."