Kocaeli TÜPRAŞ'ta patlama! Birçok ilçe sallandı...

Bugün öğle saatlerinde Kocaeli Körfez'de bulunan TÜPRAŞ rafinesinde patlama meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Planlı tatbikatta yaşanan bir olumsuzluk.” açıklamasında bulundu. Büyükakın, patlama nedeniyle yaralı olmadığını söyledi.

Kocaeli TÜPRAŞ'ta patlama! Birçok ilçe sallandı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2024 - 13:38

Kocaeli'de Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde öğle saatlerinde bir patlama meydana geldiği bildirildi.

SİREN SESLERİ ÇALMAYA BAŞLADI

Patlamanın ardından bölgede siren sesleri çalmaya başladı. Bölgeden gelen ilk görüntülerde tesisten dumanlar yükseldiği görüldü.

Birçok kişi patlamanın şiddeti nedeniyle bölgede deprem olduğunu sandı. 

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA: TATBİKAT SIRASINDA YAŞANDI

NTV yayınına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Planlı tatbikatta yaşanan bir olumsuzluk" açıklamasında bulundu.

Büyükakın, patlamada yaralı bilgisi olmadığını söyledi. Patlama sonrasında tesisteki yangın kontrol altına alındı. 


Etiketler: #kocaeli #TÜPRAŞ #patlama

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