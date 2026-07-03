Son dakika... Komedyen Deniz Göktaş'ın Emniyet ifadesi ortaya çıktı: 'İnançlı birini kırmak gibi bir amacım yok'

"Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'ın Emniyet'te verdiği ifade ortaya çıktı.

Göktaş, ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken, gösteride kullandığı ifadelerin hakaret ya da aşağılama amacı taşımadığını belirtti.

Yurt dışında tatilde bulunan Göktaş, 2 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a dönüşünde havalimanındaki pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesinde geçiren komedyen, daha sonra savcılık işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İKİ SUÇLAMAYLA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Deniz Göktaş hakkında, "cumhurbaşkanına hakaret" ile "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamaları yöneltiliyor.

EMNİYET İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Göktaş, Emniyet'te verdiği ifadede her iki suçlamayı da kabul etmedi.

“İNANÇLI BİRİNİ KIRMAK GİBİ BİR AMACIM YOK”

Deniz Göktaş rumuzlu Youtube hesabının kendisine ait olduğunu söyleyen Göktaş ifadesinde, “Burada yapılan paylaşımlar benim tarafımdan yapılan paylaşımlardır. Soruşturmaya konu olan video paylaşımında yer alan kişi benim bu benim 1 Haziran 2026 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda yapmış olduğum stand-up gösterisine ait bir video paylaşımıdır. Şahsım tarafından bahse konu Youtube kanalına yüklenerek paylaşımı yapılmıştır. Bu stand-up gösterisindeki konuşmaların metni daha öncesinde benim tarafımdan hazırlanmış bir metne aittir. Tarafıma yöneltilen ‘Halkın Belirli Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama’ kastım kesinlikle yoktur. Bu gösteri benim yaklaşık 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğum bir gösteriye aittir. 100 bin üzerinde seyirci bu gösterimi izlemiştir ve hiçbirisinden bu kısma dair incindiklerine dair bir şikayet gelmemiştir. Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum sadece dindarlar değil her türlü politik görüş ya da popüler figür hakkında konuşmalarım vardır. Burada da kötü bir şey demiyorum. Favori kitabım diyorum. ‘Çeviride sorun var’ cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur, böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm” diye konuştu.

“HAKARET SUÇUNU REDDEDİYORUM”

“Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediğimi reddediyorum” diyen Göktaş, “Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı'nı aşağılamak gibi bir niyetim yok. Gösteri boyunca bu tarz popüler figürler, ideolojiler Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığım gibi mizahi bir yaklaşımdır, başkaca bir amacım yoktur. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Sözcü'nün aktardığına göre, Göktaş ayrıca "Diktatör kelimesi siyasi bir nitelemedir. Kamuoyunda açık bir şekilde sık sık tartışılır konuşulur. Demokrat otokrat bir kelimedir" dedi.