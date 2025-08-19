Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Komisyon öncesi TBMM önünde 'Beyaz Toros' yakıldı: Emniyet'ten açıklama geldi

19.08.2025 09:57:00
Son dakika gelişmesi... TBMM'nin Çankaya kapısına yakın bir noktada beyaz Toros marka olduğu belirtilen bir araç bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Komisyon toplantısı öncesinde TBMM önünde 'Beyaz Toros' yakıldı.

Meclis'in Çankaya kapısına yakın bir noktada beyaz Toros marka olduğu belirtilen bir araç bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı.

ARAÇ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI!

Araca kısa sürede müdahale edildi, yangın söndürüldü. Araç sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. 

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. 
Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

