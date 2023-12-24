Son Dakika... Komuta kademesi Irak sınırında

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınır hattına gitti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 10:33
Son Dakika... Komuta kademesi Irak sınırında
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti" ifadelerine yer verildi.

Bakan Güler'in beraberinde TSK komuta kademesi de bulunuyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde dün gece 6 askerin şehit olduğunu duyurmuş ve böylece 2 gün içerisinde şehit olan asker sayısı 12’ye yükselmişti.

 


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