Son Dakika... Komuta kademesi Irak sınırında
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınır hattına gitti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti" ifadelerine yer verildi.
Bakan Güler'in beraberinde TSK komuta kademesi de bulunuyor.
Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden operasyonları yöneten Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber sınır hattına gitti. Bakan Yaşar Güler’in beraberinde TSK Komuta Kademesi de bulunuyor.#YaşarGüler #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/t5StM9kkHR— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 24, 2023
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde dün gece 6 askerin şehit olduğunu duyurmuş ve böylece 2 gün içerisinde şehit olan asker sayısı 12’ye yükselmişti.
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