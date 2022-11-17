Son Dakika: Konya Meram'daki katliamla ilgili yeni gelişme
Son dakika gelişmesi... Konya'da aynı aileden 7 kişinin katledilmesiyle ilgili sanık Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet, farklı suçlardan da 10 yıl hapis cezası verildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
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