Son Dakika: Konya'da askeri eğitim uçağı düştü

Son dakika haberi... Konya kent merkezinde cezaevi yakınlarında askeri eğitim uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçaktan atlayarak kurtulan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA
06 Aralık 2022 Salı, 13:18
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Konya'da askeri eğitim uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Türk Yıldızları' gösteri ekibine ait F-5 tipi uçağın kuş çarpması ile motorlarının durması sonucu Konya'da kaza kırıma uğradığını, pilotun uçaktan atlayarak sağ kurtulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "'Türk Yıldızları'na ait F-5 tipi bir uçağımız kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya'da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ olarak kurtulmuş, gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu iyidir" denildi.


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