Son dakika: Konya'da dinlenme tesisinde yangın çıktı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA
17 Temmuz 2022 Pazar, 07:40
Son dakika: Konya'da dinlenme tesisinde yangın çıktı
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Konya'da Seydişehir-Antalya kara yolunun 24. kilometresindeki dinlenme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun duman ve alevlerin olduğu tesisteki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


konya Yangın
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