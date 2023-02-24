Son dakika | Konya Ereğli'de korkutan deprem! Aksaray, Niğde, Mersin gibi çevre illerden de hissedildi...
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre merkez üssü Konya'nın Ereğli ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.01'de merkez üssü Konya'nın Ereğli ilçesi olan, yerin 7,05 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediği öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2023
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Büyüklük:4.3 (Ml)
Yer:Ereğli (Konya)
Tarih:2023-02-24
Saat:17:01:57 TSİ
Enlem:37.954 N
Boylam:33.989 E
Derinlik:7.05 km
Detay:https://t.co/mqoDOEjLK6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Niğde, Obruk-Bor olarak açıkladı.
Kandilli depremin büyüklüğünü ise 4.5 olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 24, 2023
OBRUK-BOR (NIGDE) https://t.co/duOExtJUt0
24.02.2023, 17:01:58 TSİ
Büyüklük: 4.5
Derinlik: 6.8 km#Kandilli
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