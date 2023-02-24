Son dakika | Konya Ereğli'de korkutan deprem! Aksaray, Niğde, Mersin gibi çevre illerden de hissedildi...

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 17:17

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 17:40

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.01'de merkez üssü Konya'nın Ereğli ilçesi olan, yerin 7,05 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediği öğrenildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Niğde, Obruk-Bor olarak açıkladı.

Kandilli depremin büyüklüğünü ise 4.5 olarak duyurdu.