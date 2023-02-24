Son dakika | Konya Ereğli'de korkutan deprem! Aksaray, Niğde, Mersin gibi çevre illerden de hissedildi...

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre merkez üssü Konya'nın Ereğli ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 17:17
Son dakika | Konya Ereğli'de korkutan deprem! Aksaray, Niğde, Mersin gibi çevre illerden de hissedildi...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.01'de merkez üssü Konya'nın Ereğli ilçesi olan, yerin 7,05 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediği öğrenildi. 

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Niğde, Obruk-Bor olarak açıkladı.

Kandilli depremin büyüklüğünü ise 4.5 olarak duyurdu.


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