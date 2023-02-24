Şahan Gökbakar: Depremzede çocuklarımızı neden bu karanlığın eline bıraktınız?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 17:02

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 17:15

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkım yaratan depremlerin ardından ünlü sanatçı Şahan Gökbakar, 'Sakarya'da 9 depremzede çocuğun annelerinin yanından alınarak müftülüğe ait olan, ancak işletmesi İsmailağa cemaatine bağlı vakıf tarafından yürütülen bir yatılı Kuran kursuna verildiği' iddialarına tepki gösterdi.

Gökbakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"9 depremzede çocuk Diyanet'e bağlı bir tarikat tarafından işletilen yurda verilmiş. Çocuklar 12'den büyük olunca kadınların olduğu yerde kalamazmış. Anneleri başka yerde kalıyormuş. Zihniyete bak! Depremzede çocuklarımızı neden bu karanlığın eline bıraktınız? Yazık değil mi?!!"

9 depremzede çocuk Diyanete bağlı ama bir tarikat tarafından isletilen yurda verilmiş.Çocuklar 12den büyük olunca kadinlarin oldugu yerde kalamazmış.Anneleri baska yerde kalıyormuş.Zihniyete bak!Depremzede çocuklarımızı neden bu karanlığın eline bıraktınız? Yazık değil mi?!! https://t.co/XkTsKm1uRg — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) February 23, 2023

MÜFTÜLÜKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan Diyanet'e bağlı Sakarya İl Müftülüğü'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Bugün bazı internet haber sitelerinde deprem bölgesinden gelen 9 çocuğun Adapazarı İlçe Müftülüğümüze bağlı Hanife Akın Kur'an Kursuna yerleştirildiği iddia edilmiştir. Hanife Akın Kur'an Kursumuzda deprem bölgesinden gelen herhangi bir çocuğumuz bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullandı.