Son dakika... Konya'nın ardından bir deprem de İzmir'de meydana geldi
Son dakika haberi... Konya'da 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'de de deprem meydana geldi. AFAD'dan edinilen bilgiye göre, İzmir'in Buca ilçesinde 3.9 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.69 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Konya'nın Selçuklu ilçesinin ardından İzmir'in Buca ilçesinde de bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.36'da merkez üssü, İzmir'in Buca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin yaklaşık 7.69 kilometre derinlikğinde meydana geldiği belirlenen depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 1, 2023
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Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Buca (İzmir)
Tarih:2023-08-01
Saat:18:36:45 TSİ
Enlem:38.333 N
Boylam:27.196 E
Derinlik:7.69 km
Detay:https://t.co/CNHrF52C5V@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KONYA'DA 5,0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Konya'nın Selçuklu ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. 5,0 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.24 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 1, 2023
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Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Selçuklu (Konya)
Tarih:2023-08-01
Saat:18:06:51 TSİ
Enlem:38.068 N
Boylam:32.604 E
Derinlik:7.24 km
Detay:https://t.co/gKQXAmAsk2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD Başkanı Yunus Sezer, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Konya ilimiz Selçuklu ilçesinde saat 18.06’da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım” ifadelerine yer verdi.
Konya ilimiz Selçuklu ilçesinde saat 18.06’da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.— Yunus Sezer (@Yunus_Sezer_) August 1, 2023
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım. https://t.co/INIyhNU6q8
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