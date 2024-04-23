Son Dakika... Korhan Berzeg’in yaşadığı köyde yeni gelişme: İskelet parçaları bulundu!

Son dakika gelişmesi... Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg’in yaşadığı köyün yakınlarında insana ait olduğu iddia edilen iskelet parçaları bulundu. Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 20:08
Son Dakika... Korhan Berzeg’in yaşadığı köyde yeni gelişme: İskelet parçaları bulundu!
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Korhan Berzeg olayında yeni gelişme yaşandı. Türkiye’nin tanıdığı kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayı sırrını korurken; bugün Berzeg’in evine 5 kilometre mesafede ormanlık alanda insana ait olduğu iddia edilen kemik parçaları ve eşyalar bulundu. 

Olay yerine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladı. Olay yerinden alınan parçalar Adli Tıp Kurumu morguna gönderilerek parçaların Korhan Berzeg’e ait olup olmadığı tespit edilecek. 

Savcılığın ve jandarmanın olay yerindeki incelemesi ve DNA testinin ardından olayın sırrı aydınlanacak. İskeletin yanında elbise parçaları ve kredi kartları da bulundu. 

NE OLMUŞTU?

Berzeg, köpeği Tina ile ormana yürüyüşe gitmiş; 74 gün sonra köpeği evine geri dönmüş kendisinden 312 gündür haber alınamamıştı.


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