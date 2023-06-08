Son dakika... Kübra Par Habertürk'ten ayrıldı

Yayınlanma: 08.06.2023 - 23:59

Güncelleme: 09.06.2023 - 00:36

Gazeteci Kübra Par Habertürk'ten ayrıldığı. Son köşe yazısını yayımlayan Par, "Her güzel hikâyenin bir sonu olduğunu bilerek yeni bir yolculuğa yelken açmaya karar verdim" dedi.

KÜBRA PAR KİMDİR?

Gerçek adı Kübra Parmaksızoğlu Coşkun olan sunucu, gazete röportajlarında ve televizyonda Kübra Par adını kullanıyor.

1984 yılında Erzincan'da dünyaya gelen Par, 2007 senesinde Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

Kübra Par, 2003 senesinde Cahit Zarifoğlu şiir ödüllerinde “Nisanın Gölgesi” isimli şiiriyle jüri özel ödülüne layık görüldü.

Kübra Par, film yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun ile evlidir. Eşi Mahmut Fazıl Coşkun, spiker Ahmet Hakan Coşkun’un kardeşidir.

Habertürk‘ün Web Haber Müdürlüğü’nün yanı sıra, perşembe günleri Habertürk ekranlarında ‘Açık ve Net’ adlı televizyon programını hazırlayıp sunuyordu.