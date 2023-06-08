Habertürk’te bir ayrılık daha: Kürşad Oğuz kanalla yollarını ayırdı

Habertürk TV Programları Koordinatörü ve ekran yüzü Kürşad Oğuz kanaldan ayrıldı. Söz konusu ayrılığın arkasında ise kanal yönetiminin tartışma programlarını sona erdirme kararı olduğu iddia ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2023 - 09:55
Habertürk’te bir ayrılık daha: Kürşad Oğuz kanalla yollarını ayırdı
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Ciner Medya Grubu'nda seçim sonrası hareketlilik sürüyor. Medyaradar’ın aktardığına göre Habertürk, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kanalda siyasi tartışma programlarını bitirme kararı almıştı. 

Bu gelişmenin ardından Habertürk'ten bir ayrılık haberi geldi. Habertürk TV Programları Koordinatörü ve ekran yüzü Kürşad Oğuz kanal ile yollarını ayırdı. Ayrılık kararının arkasında kanal yönetiminin tartışma programlarını sona erdirme kararının yattığı iddia ediliyor.

Oğuz, kanalda Haberturk.com Yayın Koordinatörlüğü, Habertürk Gazetesi Yayın Yönetmen Yardımcılığı ve Habertürk TV Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuş ve 2020 Ağustos ayında Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirilmişti. Oğuz, kanalda son olarak sunuculuk ve Habertürk TV Programları Koordinatörü görevlerini yürütmekteydi.

Habertürk’ün internet portalında 29 Mayıs’tan bu yana yeni köşe yazıları da yayınlanmıyor.

Habertürk'te Teke Tek, Teke Tek Bilim ve Teke Tek Özel programlarını sunan gazeteci Fatih Altaylı da yakın bir zaman önce kanaldan ayrıldığını açıklamıştı.


Habertürk istifa Kürşad Oğuz

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