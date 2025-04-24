Son Dakika... 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından: Ali Yerlikaya'dan 'artçı' açıklaması

Yayınlanma: 24.04.2025 - 20:26

Güncelleme: 24.04.2025 - 20:55

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında öne çıkanlar şu şekilde:

"Son 12 saattir 4'ün üzerinde deprem meydana gelmedi. Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde, artçı sarsıntılarının net bir biçimde azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz.

Gerek acil toplanma alanlarında gerekse parklarda bulunan vatandaşlarımızın sayısı düne göre büyük oranda azaldı.

41 belediye ve sivil toplum kuruluşlarından 36 ikram çadırı 99 ikram aracı olmak üzere toplam 302 araç ve 1508 personel ve gönüllü görev yapıyor."

"EN ÇOK AVCILAR, ESENLER VE BAHÇELİEVLER İLÇELERİNDE İHBAR GELDİ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise şunları söyledi:

"Yaşadığımız deprem sebebiyle bir kez daha tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isterim. Sahadaki tüm ekiplerimizle yoğun bir şekilde çalışmalar yapılıyor.

Toplamda 1756 hasar ihbarı aldık ve İstanbul'daki ihbarların yüzde 80'i Avrupa Yakası'nda yer alıyor. En çok Avcılar, Esenler ve Bahçelievler ilçelerinden ihbar geldi.

Toplamda 83 binamızın az hasarlı olduğun tespit ettik. Şu anda arkadaşlarımız hastaneleri inceliyor. Kamu binalarımız inceleniyor. Bu yapmış olduğumuz hasar tespitleri bizim için veri olacak ve yapacağımız dönüşümlere de temel teşkil edecek."

"100 ÇAĞRIDAN 25'İ KARŞILANAMADI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "100 çağrıdan 75'i karşılandı. İlk 15 dakikada 100 çağrıdan 25'i karşılanamadı. Ancak internet ile ilgili bir aksama olmadığını söyleyebiliriz" dedi.

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