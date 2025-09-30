Son dakika... Kütahya Simav beşik gibi sallanıyor... Bir deprem daha yaşandı!

Kütahya'nın Simav ilçesinde 28 Eylül Pazar günü 5.4 büyüklüğünde korkutan bir deprem yaşanmıştı. Büyük paniğe yol açan deprem, İstanbul'da da hissedilmişti.

5.4 büyülüğündeki depremin ardından bölgedeki sarsıntılar da devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi de, bölgede yeni bir deprem yaşandığını aktardı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.52 sıralarında 3.6 büyüklüğünde ve yerin 13.6 kilometre derinliğinde bir deprem daha yaşandığı kaydedildi.