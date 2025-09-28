Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kütahya sallanmaya devam ediyor! Peş peşe depremler

28.09.2025 19:28:00
AFAD'ın aktardığına göre, Kütahya Simav'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Saat 19.43'te ise 4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem İstanbul ve İzmir'de de hissedilmişti.

Bunun ardından, merkezi yine Kütahya Simav olan bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'ın aktardığına göre, 3.6 büyüklüğündeki deprem saat 19.09'da gerçekleşti.

Saat 19.43'te ise 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. 

 

