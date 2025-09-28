Kütahya sallanmaya devam ediyor! Peş peşe depremler

Kütahya'nın Simav ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem İstanbul ve İzmir'de de hissedilmişti.

Bunun ardından, merkezi yine Kütahya Simav olan bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'ın aktardığına göre, 3.6 büyüklüğündeki deprem saat 19.09'da gerçekleşti.

Saat 19.43'te ise 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.