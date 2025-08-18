Son Dakika... Kuzey Marmara Otoyolu'nda can pazarı... Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kaza, saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde bulunan yolcu otobüsü, Sancaktepe Yenidoğan gişeler mevkisinde virajı alamayarak devrildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 20 YARALI!

Kazada, otobüste bulunan 35 yolcudan 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "18.08.2025 Pazartesi günü saat 06.15’te İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu(KMO) Sancaktepe İlçesi Paşaköy mahallesi Mevkiinde Tokat İstikametinden Tekirdağ İstikametine seyir halinde bulunan yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmıştır.

Olayda ilk belirlemelete göre otobüste bulunan 35 yolcudan 3’ü hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştır. yaralanan şahıslar, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.