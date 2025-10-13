Son Dakika... KYK burs ve kredi başvuruları başladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

2025-2026 akademik yılı için KYK burs ve kredi başvuruları, öğrencilere e-Devlet sistemi üzerinden online olarak yapılabilecek. Başvurular, 17 Ekim saat 23.59’a kadar tamamlanmak zorunda. Üniversite öğrencileri, burs ve kredi başvurularıyla ilgili işlemlerini bu tarihe kadar gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları yalnızca e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet’e giriş yaparak, “Gençlik ve Spor Bakanlığı – KYK Burs/Kredi Başvurusu” ekranına ulaşarak işlemlerini tamamlayabilecekler.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 Ocak ayında KYK bursu, ön lisans ve lisans öğrencileri için 3000 TL olarak belirlendi. 2026 yılına ait KYK burs ve kredi ücretleri, Aralık ayında yeniden güncellenerek açıklanacak.